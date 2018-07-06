Transferde Mtg’Den Gövde Gösterisi

K-Pet Süper Lig’de geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Mağusa Türk Gücü bu sezona da transferde fırtına gibi girdi. Sarı yeşilli ekip geçen yılın gol kralı Uğur Gök’ü yuvaya döndürürken son yıllarda yıldızı parlayan Mehmet Erol ve Şenol’u da renklerine bağladı. MTG daha önce anlaşmaya vardığı kaleciler Yusuf Yontar, Ufuk Şimşek ve stoper Orhan Kalaycı’ya dün Resmi imzalarını attırdı.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezona da transferde fırtına gibi giren MTG geçtiğimiz gün başlayan transfer sezonun 2. Günde imza Show yaptı. 6 oyuncu ile federasyona gelen MTG başkanı Koral Bozkurt ve yöneticiler Kemal Mahirel ile Çağrı Aktuğ işlemleri yaparak 6 yıldız oyuncuyu renklerine bağladı. MTG’de günün bombası Uğur Gök oldu. MTG başkanı Koral Bozkurt eski oyuncusu Uğur Gök’ün bonservisini dün sabah Küçük Kaymaklı’dan aldı ve yıldız oyuncuya imzayı attırdı. 2016-2017 sezonunun devre arasında Başkan Şemmedi tarafından Mağusa Türk Gücü’nden Küçük Kaymaklı’ya bonservisli olarak satılan Uğur Gök, 2017-2018 sezonunda 36 gol atarak Gol Kralı olarak tarihe geçmişti.

Yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyen MTG uzun süre önce renklerine bağladığı ancak Gençlerbirliği ile yaşanan bazı sorun ve pürüzlerin giderilmesi ile yıldız oyuncular Mehmet Erol ve Şenol Şöför dün federasyonda imza attırarak renklerine bağladı ve yine gövde gösterisine devam etti.

Mehmet Erol ve Şenol geçen sezonun ikinci devresinde Binatlı’ya kiralanmış ve aynı dönem içerisinde de Mağusa Türk Gücü’ne bonservisleri satılmıştı. Kiralık Binatlı’da oynayan yıldız oyuncular sezonun bitmesi ile yeni takımları Mağusa Türk Gücü’ne döndüler ve dün attıkları imzalarla artık Garga oldular.

Uğur Gök, Mehmet Erol ve Şenol Şöför dışında daha önce renklerine bağladığı kaleciler Yusuf Yontar, Ufuk Şimşek ve stoper Orhan Kalaycı’da dün resmi imzayı atarak artık MTG’li olurken bu transferle gücüne güç katan sarı yeşilli ekip kadrosunu bir o kadar daha güçlendirmiş oldu.