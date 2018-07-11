Hasder’in 41. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerle Kutlanıyor

Halk Sanatları Vakfı’nın kuruluşunun 41. Yılı dolayısıyla bugün etkinlikler düzenlenecek.

HASDER tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki etkinlikler bu akşam saat 20.00’de “HASDER’le Anılar” sergisiyle başlayacak.

Kuruluş etkinliği saat 20.30’da “41 Kere Maşallah” oyunu ile devam edecek. Etkinlikte ayrıca “Folklor” tarihi irdelenecek.

160 dansçının görev aldığı etkinliğe giriş ücretsiz olacak ve BRT2’den de naklen yayınlanacak.