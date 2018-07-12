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Ydü Baş Antrenörü Azevedo Dünya Şampiyonu
11 Temmuz 2018 Çarşamba Saat 10:55

Ydü Baş Antrenörü Azevedo Dünya Şampiyonu

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, Moskova’da düzenlenen ACBJJ Dünya Açık Brazilain Şampiyonasında Dünya Şampiyonluğu ünvanını kazandı. Diogo Moraes Azevedo, Master 1 95 + Super Heavy katego

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, Moskova’da düzenlenen ACBJJ Dünya Açık Brazilain Şampiyonasında Dünya Şampiyonluğu ünvanını kazandı.

Diogo Moraes Azevedo, Master 1 95 + Super Heavy kategorisinde katıldığı müsabakada, 2018 IBJJF Avrupa Şampyionu Elgar Rafigaev’i yenerek Dünya Şampiyonluğuna uzandı. Şampiyonada ilk turu bay geçen Azevedo, ikinci turda rakibi Bruno Matiası 4-2’lik puan üstünlüğü ile saf dışı bıraktı. Finalde, 2018 IBJJF Avrupa Şampiyonu Elgar Rafigaev ile karşılaşan Azevedo, karşılaşmayı 3-0 puan üstünlük ile tamamlayarak Dünya Şampiyonluğu ünvanına adını yazdırdı. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Brezilya başta olmak üzere başka ülkelerde birçok yarışmada yer alan Diogo Moraes Azevedo’nun altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs’ta Brazilian Jiu Jitsu Sporunu Geliştirmeyi İstiyor…

ACBJJ Dünya Açık Brazilain Şampiyonasında Dünya Şampiyonluğunu kazanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Diogo Moraes Azevedo, Brazilian Jiu Jitsu sporunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gelişmesi için çalışmalar yürüteceğini söyledi. 2018 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonasında geçirdiği omuz sakatlığı sonrasında finallere gidemediğini ve bundan büyük üzüntü duyduğunu belirten Avezedo, sakatlığı sonrasında çok çalıştığını, bu Dünya Şampiyonluğunu başta  Yakın Doğu ailesine armağan ettiğini aynı zamanda bu sporun ülkede gelişebilmesi için elinden gelen ne varsa sonuna kadar yapacağını ifade etti. Avezedo, “Farklı kategorilerde yüzlerce iyi sporcunun yarıştığı bir arenada dünya şampiyonluğuna ulaşmak kolay değil, başarı disiplinli çalışmayı gerektiriyor. Vücut kapasitesi yanında insanın zekasını da zorlayan son derece zevkli bir dövüş sanatı. Sporcunun rakibinin bir sonraki hareketini düşünerek pozisyon stratejini geliştirmesi ve ön görmesi önemli noktalardan biri. Dolaysıyla en büyük görevlerden biri de sporcunun aklını, ruhunu ve bedenini güçlendirmesi ve geliştirmesidir. On yıldan fazladır bu sporla uğraşıyorum, birçok yarışmalara katılarak çeşitli başarılar elde ettim. Hedeflere ulaşabilmek için beslenme programlarıyla desteklenen bilinçli ve disiplinli sıkı bir çalışma programı uygulanmalı. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesinde çalışmalarına devam ediyorum ve yeni nesile bu sporu sevdirmek, genç sporcularında şampiyonluklara ulaşabilmesi için eğitimler vereceğim. Bu spora ilgi duyan küçük büyük herkesi Brazilian Jiu Jitsu yapmaya davet ediyorum” dedi.

 

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