Sıcak Okçuları Engellemedi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Hazırlık açık alan yarışması aşırı sıcağa rağmen dün gerçekleşti Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Hazırlık açık alan yarışması dün