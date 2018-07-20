Girne Belediyesi Resim Atölyesi Ve Çocuk Yogası Bugün Başlıyor

Girne Belediyesi tarafından 4-12 arası yaşlara göre planlanan Resim Atölyesi ve Çocuk Yogası bugün başlıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 14 Ağustos’e kadar devam edecek çalışma Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri kapsamında tasarlanandı.

Resim Atölyesi, Kervansaray Halk Plajı’nda 10.00-12.00 arası, Çocuk Yogası ise Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nda 10.00-11.00 arasında yer alacak.

Katılımın ücretsiz olacağı, atölye çalışmaları kapsamında kullanılacak materyallerin belediye tarafından karşılanacağı, çocuk yogasına belirli sayıda çocuk alınabileceği için kayıt yapılması gerektiği belirtildi.