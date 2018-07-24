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Merve-Betül Çifti Türkiye Şampiyonu
Merve-Betül çiftinden oluşan GMB Çamlık Spor takımı Türkiye Voleybol Federasyonu Kulüpler Ligi Şampiyonluğuna ulaştı. Finalde bir başka oyuncumuz Buğra-Selin ikilisinin yer aldığı GMB Çamlık Spor takımını 2-1 mağlup ettiler
Sinop’ta gerçekleşen Türkiye Voleybol Federasyonu Kulüpler Ligi Şampiyonluğuna Merve-Betül çiftinden oluşan GMB Çamlık Spor takımı ulaştı. Finali GMB Çamlık Spor takımı oyuncularının oynaması ülkemiz voleybolu için büyük bir gurur kaynağı oldu.
Finalde Merve-Betül çiftinden oluşan GMB Çamlık Spor takımı ile Buğra-Selin çiftinden oluşan GMB Çamlık Spor takımı karşı karşıya geldiler.
İlk seti 21-19 kazanan Buğra-Selin çifti 1-0 öne geçti. İkinci sette daha iyi bir oyun sergileyen ve geriye düştükleri seti 21-19 kazanan Merve-Betül çifti durumu 1-1’e getirdiler. Tie-break setinde Merve-Betül çifti seti 5 sayı farkla önde götürmelerine rağmen Buğra-Selin ikilisi oyundan kopmayarak seti 14-14’e getirdiler. Merve’nin sergilediği üstün performans sonucunda gelen son iki sayı sonucu set 16-14 sonuçlandı ve maçı 2-1 kazanan Merve-Betül çifti Türkiye şampiyonluğuna imza attı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans