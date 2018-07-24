Okçular Güzelyurt’Ta Yarıştı

KKTC Okçuluk Federasyonu 2018 yılı faaliyet programı çerçevesinde organize edilen ikinci Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Okçuluk Takımı para ödüllü organizasyon 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

92 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren 42 minik-yıldız-genç-büyük bayan ve erkek olimpik ve makaralı yay kategorilerinde yarışmacılara nakit para ve kupa ödülleri kurum yöneticileri tarafından verildi.

Minik kız

Minik Erkek

Yıldız Kız

Yıldız Erkek

Genç Bayan

Genç Erkek

Büyük Bayan

Büyük Erkek

Makaralı Yay Bayan

Makaralı Yay Erkek

Mix Takım Büyükler

Mix Takım Olimpik Yay