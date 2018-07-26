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Spor Festivali Yapılıyor
Lefkoşa Gençlik Derneği, 29 Temmuz-4 Ağustos Tarihleri Arasında Spor Festivali Düzenliyor. Spor Festivali 29 Temmuz Pazar günü yapılacak gece maçıyla başlayacak ve hafta boyunca, çim hentbolu, halı saha, sokak basketbolu, voleybol, tenis ve masa tenisi branşlarında yarışmalar yapılacak.
Lefkoşa Gençlik Derneği, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gençlik Dairesi ve Spor Dairesi ile işbirliğinde “Spor Festivali” düzenliyor. 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Spor Kompleksi’nde yer alacak ve finalde Türkiye’nin sevilen guruplarından TNK konserinin yer alacağı “Spor Festivali” ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanı Suna Lara Palaz, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Lefkoşa Gençlik Derneği Spor Festivali Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Özbilgehan ve Dernek Denetleme Kurulu Başkanı Meltem Gökçebel birer konuşma yaparak festivalle ilgili bilgi verdi.
PALAZ
Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanı Suna Lara Palaz, derneklerinin 1 yıl önce kurulduğunu ve hedef kitlelerinin 15-28 yaş aralığındaki gençler olduğunu söyledi. Bugüne kadar, resim sergisi, açık mikrofon, bölge temizliği, ağaç ekimi gibi faaliyetlerde bulunduklarını belirten Palaz, dernek olarak amaçlarının gençlerin daha duyarlı ve daha faal bireyler olmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Palaz, Spor Festivali’yle son yıllarda artan uyuşturucu kullanımı ve hareketsizlikten meydana gelen sağlıksız yaşama karşı farkındalık yaratarak daha çok genci spora teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Palaz, festivalin düzenlenmesinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
KARAOKÇU
Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, komisyon olarak uyuşturucu konusunda farkındalık, bilinçlendirme ve gençleri doğru alanlara çekme yönünde işbirliğine gittiklerini belirterek, “Pırıl pırıl gençler çok güzel amaçlarla bir dernek kurdu ve spor festivali düzenliyor. Bu derneğin amacı da hedefi de tam bizimle örtüşen konular” dedi. Karaokçu, komisyonun farkındalık, toplumsal duyarlılık, bilinçlendirme amacıyla böyle bir festivale destek vermenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, gençleri bu çalışmalarından dolayı tebrik etti. Spor Festivali kapsamında bir dizi aktivite ve donunda da konser olacağını yineleyen Karaokçu, yaşlısıyla genciyle herkesi festivale katılmaya davet etti.
ÖZBİLGEHAN
Lefkoşa Gençlik Derneği Spor Festivali Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Özbilgehan, Spor Festivalinin 29 Temmuz Pazar günü yapılacak gece maçıyla başlayacağını belirterek, gençlerin hafta boyunca, çim handbolu, halı saha, sokak basketbolu, voleybol, teniz ve masa tenisi branşlarında yarışacağını kaydetti. Uyuşturucu konusunda her geçen gün artan sıkıntılar yaşandığına işaret eden Özbilgehan, derneğin ilk günden beri hedefleri arasında bulunan bu festival için dernek bünyesinde çalışan 30 civarında gence ve destek veren yetkililer ile sponsor olan XP travel ile Oztinoks şirketlerine teşekkür etti.
GÖKÇEBEL
Dernek Denetleme Kurulu Başkanı Meltem Gökçebel ise, uyuşturucuyla mücadelenin son yıllarda çok önemli bir konu haline geldiğine işaret ederek, kendilerinin de dernek olarak bu konuya dikkat çekerek gençleri sağlıklı yaşam konusunda teşvik edebilmek için çalıştıklarını söyledi. Bu tür etkinliklerle gençlere kendi yeteneklerini sergileme imkanı da sunmayı amaçladıklarını dile getiren Gökçebel, festival boyunca düzenlenecek her etkinlikte cinsiyet eşitliğine de dikkat çekmek için her branşın kadın ve erkek kategorileri olduğuna işaret etti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans