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Gençlerde Madalya Şansını Kaybettik
31 Temmuz 2018 Salı Saat 23:25

Gençlerde Madalya Şansını Kaybettik

Hollanda’nın Veldhoven şehrinde devam eden 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda madalya beklentimizin yüksek olduğu Geçler Kategorisi’nde Genç Milli Takımımız Madalya şansını kaybetti. İlk turda şansız bir kura çekerek İsveç Milli

Hollanda’nın Veldhoven şehrinde devam eden 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda madalya beklentimizin yüksek olduğu Geçler Kategorisi’nde Genç Milli Takımımız Madalya şansını kaybetti.

İlk turda şansız bir kura çekerek İsveç Milli Takımı ile eşleşen Genç Milli Takımımız bu karşılaşmayı 0-2 kaybetti. Ardından eşleştiği Türkiye Milli Takımı ve Çek Cumhuriyeti Milli Takımlarını ayni sonuçla 2-0 yenmeyi başaran Genç Millilerimiz aldıkları bu başarılı sonuçların ardından Danimarka ile eşleşti. Güçlü rakibi karşısında başarılı bir performans sergileyen Genç Milli Takımımız bu karşılaşmayı 1-2 kaybederek madalya şansını yitirdi. Avrupa Şampiyonası Gemç Takımlar Kategorisinde karşılaşma kaybettiğimiz iki takım olan İsveç ve Danimarka gümüş madalya kazandılar. Yarı Final karşılaşmalarını kazanan Rusya ve Almanya Finale yükselen takımlar oldular.

9 TOP   DİSİPLİNİNDE ALNAR VE ALARA YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR.

Geçtiğimiz hafta 8 Top Disiplininde Avrupa İkinciliği elde eden genç sporcumuz Mustafa Alnar Dünya Gençler Şampiyonasına davet alabilmek için bu kez 9 Top Disiplininde madalya arıyor. İlk karşılaşmasında Ukrayna’dan Viacheslav Skvortsov karşısında 8-7, ikinci karşılaşmasında da Danimarka’dan Jeppe Thyde karşısında 8-0 galip gelmeyi başaran sporcumuz Mustafa Alnar adını yenilgisiz olarak ilk 32’ye yazdırmış oldu. Alnar’ın bir sonraki karşılaşması bu gün KKTC saatiyle 18:00’de başlayacak.

Diğer yandan geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası’ndan Bronz madalya ile dönen sporcumuz Alara Ghafari, bu yıl ilk iki disiplinde elde edemediği madalyaya 9 Top Disiplini’nde ulaşmaya çalışıyor. İlk karşılaşmasında Belarus  Milena Murha karşısında 6-5 üstünlük sağlayan Alara, ikinci turda eşleştiği Alman sporcusu Natalia Gündüz’ü 6-4 yenerek adını yenilgisiz olarak ilk 16’ya yazdırdı. Alara’nın Çeyrek Finale çıkma karşılaşması bu gün KKTC saati ile 14:00’de gerçekleşecek. Karşılaşmalar Kozoom TV tarafından tüm Dünya’ya canlı yayın olarak servis ediliyor. Tüm karşılaşmalar ve bilgiler  https://europeanpoolchampionships.eu/ adresinden takip edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

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