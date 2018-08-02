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31 Temmuz 2018 Salı Saat 23:25
Pedallar Bu Kez Uyuşturucu İle Mücadele İçin Döndü
Pedallar bu kez uyuşturucu ile mücadele için döndü. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Green Pedal Cycling Derneği işbirliğinde bu gece “Long Beach Altın Çark Criterium” yarışı düzenlendi. Uyuşturucu konusunda farkın
Pedallar bu kez uyuşturucu ile mücadele için döndü.
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Green Pedal Cycling Derneği işbirliğinde bu gece “Long Beach Altın Çark Criterium” yarışı düzenlendi.
Uyuşturucu konusunda farkındalık yaratmak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya 38 kişi katıldı.
Yarışmayla ilgili olarak BRT’ye bilgi veren Green Pedal Cycling Başkanı Ahmet Noyan, bisiklet sürmenin hem sağlık hem de ulaşım açısından önemine değinerek, düzenlenen yarışmanın amacının gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor yapmanın önemini vurgulamak olduğunu kaydetti.
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