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31 Temmuz 2018 Salı Saat 23:26
“No. 1 + 39 Sergisi”,lefkoşa’Da İzlenime Açılıyor
Kıbrıs, Fransa, İran ve İngiltere'den çeşitli sanatçıların iş birliği ile düzenlenen ve sanatsal enstalasyonlar, resimler, fotoğraflar, performans ve sinema enstalasyonunun yer alacağı “No. 1 + 39 Sergisi”, bugün Lefkoşa’da izl
Kıbrıs, Fransa, İran ve İngiltere’den çeşitli sanatçıların iş birliği ile düzenlenen ve sanatsal enstalasyonlar, resimler, fotoğraflar, performans ve sinema enstalasyonunun yer alacağı “No. 1 + 39 Sergisi”, bugün Lefkoşa’da izlenime açılıyor.
Lefkoşa Surlariçi’ndeki SOL Atölye / Sergi Salonu’nda yer alacak sergi, bu atölye ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi iş birliğinde hazırlandı.
Açılışı bugün saat 19.00’da yapılacak sergi, 31 Temmuz Salı gününe kadar 18.00-21.00 saatleri arasında ziyaret açık olacak.
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