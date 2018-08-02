“No. 1 + 39 Sergisi”,lefkoşa’Da İzlenime Açılıyor

Kıbrıs, Fransa, İran ve İngiltere'den çeşitli sanatçıların iş birliği ile düzenlenen ve sanatsal enstalasyonlar, resimler, fotoğraflar, performans ve sinema enstalasyonunun yer alacağı “No. 1 + 39 Sergisi”, bugün Lefkoşa’da izl