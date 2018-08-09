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5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
09 Ağustos 2018 Perşembe Saat 13:16

5.doğancı Karpuz Festivali Başladı

Doğancı Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen 5.Doğancı Karpuz Festivali ile Doğancı Kooperatifi Kredi Şirketi tarafından yaptırılan Doğancı Kooperatifi Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve Piknik alanı düzenlenen törenle açıldı. Do

Doğancı Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen 5.Doğancı Karpuz Festivali ile Doğancı Kooperatifi Kredi Şirketi tarafından yaptırılan Doğancı Kooperatifi Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve Piknik alanı düzenlenen törenle açıldı.

 

 

Doğancı Kooperatifi Kredi Şirketi Başkanı Ahmet Nazım, kooperatifin çalışmaları ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Nazım, yaptıkları tesisin sadece Doğancı değil tüm bölge halkına hizmet verebilecek şekil ve büyüklükte olduğuna vurgu yaparak, bölgede birçok alanda büyük hizmetlerde bulunmuş Fikri Orakçıoğlu’nun adının da bu şekilde yaşatılacağını belirtti.

Konuşmasının ardından Ahmet Nazım’a Fikri Orakçıoğlu ailesi adına Kardeşi Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Açılışta daha sonra söz alan DOKAD Başkanı Filiz Ustam, 1992 yılında kurdukları derneğin birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptığına işaret ederek, amaçlarının derneğe katılan genç, çocuk ve yetişkinler arasında dostluk ve dayanışma duygularını pekiştirmek olduğunu söyledi
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Batı bölgesinin ülkemizin en önemli üretim bölgesi olduğunu kaydederek, karpuz festivali ile bölgemizde ürün temelli festivallere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de Doğancı köyünün ülkemizde nitelikli tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden olduğuna işaret ederek, kuraklığın giderek arttığı dönemlerde tarımsal üretimle uğraşmanın zor ve tehlikeli olduğunu söyledi.

 

 

Şahali, devletin bu tehlikenin etkilerini azaltmak için uygulamalar yapmasının önemine vurgu yaparak, ülkemizde kalan sınırlı suyun akılcı ve bilinçli kullanılıp üretimin devamının sağlanmak zorunda olduğunu ifade etti.

Doğancı köyünün suya erişimde en yoğun talep aldıkları köylerden olduğuna dikkati çeken Şahali, Bakanlık olarak bölgede kalan sınırlı suyun eşit taksim edilmesi için proje geliştirdiklerini ve bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Festival, gece boyunca dans gösterileri ve müzik dinletisiyle sürdü. 5 gün sürecek festival, birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak.

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