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Voleybolda Ödül Gecesi
Voleybol Federasyonu, 2017-18 Sezonunda gerçekleştirmiş olduğu ülke içi ve ülke dışındaki faaliyet ve organizasyonları sonucun da bu faaliyetlerin geçekleşmesinde emeği geçen, katkı koyan ve başarı elde edenleri düzenlenecek olan gecede onurlandıracak. 19 Eylül Çarşamba gecesi saat 19.30 başlayacak olan gece Golden Tulip Otel Havuz Başında gerçekleşecek.
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu sezon içerisinde gerçekleştirilen ve katılım gösterilen birçok organizasyon da başarı elde edenlerin yanında hizmet ve katkı koyanlar yanında Voleybol Federasyonunun faaliyet ve organizasyonlarının kamuoyuna aktarılmasında emeği geçen basın ve yayın kuruluşlarına da hizmet plaketleri takdim edilecek. Gece de ayrıca 2018 Asım Burç Plaj Voleybolu Ligi ödülleri de takdim edilecek.
2018 Asım Burç Plaj Voleybolu Lİgi Ödülleri
Bayanlar 1. GMBÇS
Bayanlar 2. Killer Market
Bayanlar 3. Karpaz Gate Marina
Erkekler 1. GMBÇS
Erkekler 2. Voleybol Akademi
Erkekler 3. Legends
2017-2018 Sezonu Ödülleri
Alt Yapıda en başarılı Kulüp DAÜ
Alt Yapıda en başarılı bayan sporcu Şerife Çakar
Alt Yapıda en başarılı erkek sporcu Faruk Talay
En Başarılı Büyük Bayan Takımı GMBÇS
En Başarılı Büyük Erkek Takımı YDÜ
En Başarılı Bayan Antrenör Buğra Eryıldız
En Başarılı Erkek Antrenör Umar Göker
Hizmet Ödülleri
1- Üye Kulüplere Faaliyet ve Organizasyonlara katkılarından dolayı hizmet plaketi
2- 2 Yıldır Türkiye Yıldızlar Şampiyonasında Final Grubunda yarışan KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Karmaları Antrenörleri
– Serpil Kayalp
– Erdinç Serdahoğluları
– Hasan Küdenler
3-Minik Eller Voleybol Şölenine Katkılarından dolayı
– Özkan Eser
– Ulaş Can
– Kemal Şah
– Ecevit Cankat
– Serpil Kayalp
– Erdinç Serdahoğluları
4-Mehmet Kanan 30 yıl hizmet plaketi
Sedat Kılıç Zafer Kupası Final Yönetme başarısı
Haşmet Merter Zafer Kupası Final Yönetme Başarısı
Cemil Garip En İyi Foto
Kolan Hastanesi
Voleybol Federasyonu Özel Ödülleri
– Alkan Değirmencioğlu
– Sertaç Bozatlı
– Buğra Eryıldız
– Merve Çelebi
– Kemal Şah
– Ali Osman
Basın ve Yayın Kuruluşları
BRT, Kanal T, Kıbrıs Medya Grubu, Havadis Gazetesi, Yenidüzen Gazetesi, Diyalog Gazetesi, Afrika Gazetesi, Yeni Bakış Gazetesi, Vatan Gazetesi, Güneş Gazetesi, Halkın Sesi Gazetesi, Detay Gazetesi, Star Gazetesi
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans