Cumhuriyet Kupası Girne’Nin

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2018 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan ‘’2018 Skeet Cumhuriyet Kupası’’ Gönyeli’de Atatürk Atıcılık Kompleksi Özer BOYACI Atış Poligonunda yapılan final atışlarıyla tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Boğaztepe A/A adına yarışan Mehmet Sabancı, Genç Erkeklerde Osman Mavideniz, Veteranlar da ise Gönyeli A/A Kulübünden Hakkı Somuncu birincilik Kupasının sahibi oldu.

Takım klasmanında ise İstiklal Metay, Salih Oday ve Mehmet Güldoğuş’tan oluşan Girne A/A Takımı toplam 334 PUAN atarak ‘’2018 Skeet Cumhuriyet Kupası’’nın sahibi oldu. Müsabakaya toplam 27 atıcı sporcu katılım gösterdi. Sporcular ilk gün 75 ve 2.gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plak’a atış yaparak en iyi dereceyi elde etme mücadelesi verdiler.

SKEET Müsabakasında derece alan kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir:

BÜYÜK ERKEKLER:

1- Mehmet SABANCI

2- Ali ÇELER

3- Salahi ZAİMOĞLU

GENÇ ERKEKLER:

VETERAN ERKEKLER:

KULÜPLER