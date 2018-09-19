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Mustafa Özyıldız Ödüllendirilecek
18 Eylül 2018 Salı Saat 09:14

Mustafa Özyıldız Ödüllendirilecek

Güreşseverler Derneği, Rifat Şener’i ölüm yıldönümünde saygıyla anıyor. Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün on üçüncüsünü Mustafa Özyıldız’a vermeyi kararlaştırdı. Güreşseverler Derne

Güreşseverler Derneği, Rifat Şener’i ölüm yıldönümünde saygıyla anıyor.

Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün on üçüncüsünü Mustafa Özyıldız’a vermeyi kararlaştırdı. Güreşseverler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Özyıldız yurt dışında olduğu için, ödül töreni ileride belirlenecek bir günde yapılacak.

1951 yılında doğan, güreşe sporcu, hakem ve antrenör olarak yıllarca hizmet veren Mustafa Özyıldız, 1977 yılında Bursa’da Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda, 1980 yılında İzmir’de İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda mindere çıkmıştı.  Yurt içinde ve Türkiye’de birçok turnuvaya katılan Mustafa Özyıldız, 1981 yılında hakemlik ve antrenörlük kurslarına katılarak diploma almıştı.

Yücel Hatay: Rifat Şener’in anısına

Güreşseverler Derneği Başkanı Yücel Hatay bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“2006 yılında kurulan derneğimiz güreşe üstün hizmet verenleri her yıl ödüllendirmektedir. Ödüllerimiz, KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı merhum Rifat Şener’in anısına verilmektedir. 18 Eylül 2002 yılında kaybettiğimiz Rifat Şener’i, ölüm yıldönümünde bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bu ödüllendirmelerle hem Rifat Şener’i unutmamayı, hem de geçmişte güreşe hizmeti geçenleri gündeme taşımayı amaçlıyoruz.”

RİFAT ŞENER GÜREŞ ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ ALANLAR

1) 12 Haziran 2006: Raif Kaya

2) 13 Nisan 2007: Mehmet Refikoğlu

3) 18 Eylül 2008: Fikri Kanlıçay

4) 7 Ekim 2009: Cemal Kanatlı

5) 20 Eylül 2010: Hülagü Aytaçoğlu

6) 28 Eylül 2011: Abbas Pehlivan

7) 18 Eylül 2012: Hüseyin Camoğlu

8) 18 Eylül 2013: Nafiz Çeliker

9) 18 Eylül 2014: Harper Kutluhan

10) 18 Eylül 2015: Kemal Barbet

11) 22 Eylül 2016: Ümit Alkan

12) 14 Eylül 2017: Babür Özar

 

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Mustafa Özyıldız Ödüllendirilecek Haberi

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