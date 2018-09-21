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Voleybolda Sezonun Ödülleri Verildi
20 Eylül 2018 Perşembe Saat 11:51

Voleybolda Sezonun Ödülleri Verildi

KKTC Voleybol Federasyonu 2017-2018 Sezonu ödül töreni dün akşam Golden Tulip Otel havuz başında gerçekleştirildi. Voleybol Federasyonu, 2017-2018 Sezonunda gerçekleştirmiş olduğu ülke içi ve ülke dışındaki faaliyet ve organizasyonları

KKTC Voleybol Federasyonu 2017-2018 Sezonu ödül töreni dün akşam Golden Tulip Otel havuz başında gerçekleştirildi.

Voleybol Federasyonu, 2017-2018 Sezonunda gerçekleştirmiş olduğu ülke içi ve ülke dışındaki faaliyet ve organizasyonları sonucunda bu faaliyetlerin geçekleşmesinde emeği geçen, katkı koyan ve başarı elde edenleri dün akşam düzenlenen bir gecede onurlandırdı.

Golden Tulip Otel Havuz Başında gerçekleşen gecede KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu sezon içerisinde gerçekleştirilen ve katılım gösterilen birçok organizasyonda başarı elde edenlerin, ayrıca hizmet ve katkı koyanların yanında Voleybol Federasyonunun faaliyet ve organizasyonlarının kamuoyuna aktarılmasında emeği geçen basın ve yayın kuruluşlarına da hizmet plaketleri takdim edildi. Gecede ayrıca 2018 Asım Burç Plaj Voleybolu Ligi ödülleri de takdim edildi.

Ödülleri Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve diğer yetkililer verdiler.

 

2018 Asım Burç Plaj Voleybolu Ligi Ödülleri

Kadınlar 1. GMBÇS

Kadınlar 2. Killer Market

Kadınlar 3.  Karpaz Gate Marina

Erkekler 1. GMBÇS

Erkekler 2. Voleybol Akademi

Erkekler 3. Legends

 

2017-2018 Sezonu Ödülleri

Alt Yapıda En Başarılı Kulüp: DAÜ

Alt Yapıda En Başarılı Kadın Sporcu: Şerife Çakar

Alt Yapıda En Başarılı Erkek Sporcu: Faruk Talay

En Başarılı Büyük Kadın Takımı: GMBÇS

En Başarılı Büyük Erkek Takımı: YDÜ

En Başarılı Kadın Antrenör: Buğra Eryıldız

En Başarılı Erkek Antrenör: Umar Göker

 

Hizmet Ödülleri

1) Üye Kulüplere Faaliyet ve Organizasyonlara katkılarından dolayı hizmet plaketi

2) 2 Yıldır Türkiye Yıldızlar Şampiyonasında Final Grubunda yarışan KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Karmaları Antrenörleri

– Serpil Kayalp

– Erdinç Serdahoğluları

– Hasan Küdenler

 

3.Minik Eller Voleybol Şölenine Katkılarından dolayı

– Özkan Eser

– Ulaş Can

– Kemal Şah

– Ecevit Cankat

– Serpil Kayalp

– Erdinç Serdahoğluları

 

4.Mehmet Kanan 30. yıl hizmet plaketi

– Sedat Kılıç

– Haşmet Merter

– Cemil Garip

– Kolan Hastanesi

 

Voleybol Federasyonu Özel Ödülleri

– Alkan Değirmencioğlu

– Sertaç Bozatlı

– Buğra Eryıldız

– Merve Çelebi

– Kemal Şah

– Ali Osman

 

Basın ve Yayın Kuruluşları

BRT, Kanal T, Kıbrıs Medya Grubu, Havadis Gazetesi, Yenidüzen Gazetesi, Diyalog Gazetesi, Afrika Gazetesi, Yeni Bakış Gazetesi, Vatan Gazetesi, Güneş Gazetesi, Hakın Sesi Gazetesi, Detay Gazetesi, Star Gazetesi

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