Bisiklet Tutkunları Seminerde Buluşuyor

Green Pedal Cycling Spor Kulübü tarafından organize edilen Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam semineri yapılıyor.

Sea Life Hotel’de 13 Ekim Cumartesi günü saat 15:30 da gerçekleştirilecek olan “Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Seminer”e 70 kişiden oluşan yoğun kayıt yapıldı.

Green Pedal üyeleri yanı sıra tüm bisiklet severlerin davet edildiği “Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Seminer”de Salih Yalızat atılımcılara bilgile verecek.

Green Pedal yönetimi olarak sporu sağlıklı olarak yıllarca yapabilmek adına daha bilinçli olmaları gerektiğine vurgu yapılarak seminerin çok faydalı olacağının altı çizildi.

13 Ekim’de yapılacak olan ve katılımcılarında katkı koyacakları ”Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri” çok yararlı geçmesi beklenilirken, Seminer sonrası katılımcılara sertifika verilecek.

Green Pedal Cycling Spor Kulübü “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız”, “Sağlık için pedal çevirmek”, “Trafikte bisikletlilerin de olduğunu farkındalığını yaymak”, “Hayatı birlikte pedal çevirerek güzelleştirdik” gibi çok çarpıcı sloganları ile yollarına devam eden Green Pedal Bisiklet Kulübü olarak güzel projelere imza atmaya devam ediyor.