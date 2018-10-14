Piyanist Sadak’In Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’Nda

Piyanist Gülseren Sadak, yarın akşam 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Bellapais Manastırı’nda resital verecek.

Gülseren Sadak saat 20.30’da başlayacak resitalinde; Chopin’in Noktrün, Polonez, Mazurka, İmpromtu ve Fantazi İmromptu, Liszt’in Funerailles ve Rachmaninov’un Prelüd No. 5 ve No. 12 adlı eserlerini seslendirecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstleniyor.

Konserlerin tümünün başlama saati 20:30.

Bilet satış noktaları: Tüm Deniz Plaza’lar ve Deniz Shop’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişi.

Festivalde yer alacak diğer konserler şöyle:

“10 Ekim Bellapais Salman & Korad Duo

12 Ekim Bellapais Shakespeare & Music Sahne Gösterisi

16 ve 17 Ekim Bellapais KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konseri

19 Ekim Bellapais Alexander Markov Yuliya Starastsenkava

23 Ekim Bellapais Vassia Alati & Çağıl Cansu Şanlıdağ

26 Ekim Bellapais Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble

30 Ekim Bellapais Nurdan Küçükekmekçi & Ayhan Uştuk , Esra Poyrazoğlu Alpan

2 Kasım Bellapais Tanini Trio

9 Kasım Bellapais The Beatles Night

13 Kasım Bellapais Arman Ratip & Nick Steinhaus

16 Kasım Bellapais 3 Basses Konseri , Tulio Gagliardo ”

TAK