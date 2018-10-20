Erkeklerde Finalistler Ydü Ve Daü

18.Levent Soykut Anı Turnuvası erkeklerde ilk finalistler rakiplerini yenen YDÜ ve DAÜ oldu.

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 voleybol sezonu öncesi hazırlık turnuvalarının ikincisi olan 18.Levent Soykut Anı Turnuvası bu gece oynanan erkek karşılaşmaları ile start aldı.

Atatürk Spor Salonu’nda Gecenin ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Yeni Erenköy Belediyesi takımları karşı karşıya geldiler. Geçtiğimiz yıl bütün kupaları toplayan YDÜ, Yeni Erenköy karşısında 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Gecenin ikinci maçı Vakıflar ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynandı. Oldukça çekişmeli geçen maçın kazananını tie-break seti belirledi. Vakıflar’ı 3-2 mağlup eden DAÜ finalde YDÜ’nün rakibi oldu.

Yarın gece oynanacak kadın karşılaşmaları sonrası kadın finalistlerin de belirlenmesinden sonra 19 Ekim Cuma gecesi final maçları oynanacak.