Final Rallisi 4.kez Yapılıyor

2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası final yarışı artık geleneksel hale gelen Bosphore Card ev sahipliğinde dördüncü kez yapılıyor.

Bu yıl toplamda on resmi faaliyet gerçekleştiren dernek, sezonun on birinci ve beş ayaktan oluşan klasik otomobil ralli takvimi final yarışını 27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde yapacak. Nisan ayında ralli sezonu startı verildi ve Duravit & Cahit Necipoğlu LTD yarışının ardından Yakın Doğu Üniversitesi klasik otomobil rallisi ile devam etti. Yaz ayının tek gece yarışını ise Sami Doğan Motors Şeher’de gece yarışı gerçekleşti. Eylül ayındaki Rock Oil Klasik otomobil rallisi ise dördündü yarış oldu. Şimdi sıra final rallisinde. Dernek başkanı ve yarış organizatörü Burçin Aliusta, final yarışının hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, harika geçen sezonumuza yakışır şekilde final yapacaklarını söyledi.

Başkan Aliusta, bu yarış ile adeta klasik severlerin ülkemizi tekrar keşfe çıkacağını söyleyerek, bu yarışın sadece bir ralli değil, bir doğa gezisi, zengin tarihi ve kültürel miraslarımızı ziyaret edecek şekilde düzenlendiğini, ülkemizin görülmeye değer birçok harika doğa manzaralı noktasından geçileceğini söyledi. Yarışın iki gün süreceğini ve toplam mesafenin ise 215 km uzunluğunda olduğunu ve bu parkurda klasik ekiplerin toplam 27 köyümüzden geçeceğini belirterek, herkesin keyif alacağı, tadı damağında kalınacak, unutulmayacak bir organizasyon düzenlediklerini söyledi. Üç gün ve dolu dolu geçecek olan yarışta da matematiksel olarak şampiyonların belli olmadığını ve kıyasıya da bir yarış olacağını söyleyen başkan Aliusta, en küçüğümüzden en yaşlımıza herkesin eğleneceği ve zorlu parkurlardan zevk alacağını söyledi. Bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yapacak olan Bosphore Card satış ve pazarlama müdürü Mürvet Yerli ise, yine böylesine kapsamlı ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmalarından son derece mutlu olduklarını ve her ekip kadar kendileri de heyecanla her yıl bu yarışı beklediklerini belirterek, start noktasından son ana kadar tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Bosphore Card’tan Zengin Hediyeler.

Son yarışımız Bosphore Card ana sponsorluğunda ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanlığı, Capital Radio ve City Mall Cyprus AVM’nin de katkılarıyla 27-28-29 Ekim günlerinde yapılacak. Birçok zorlu parkurun ardından 29 Ekim pazartesi gecesi Golden Tulip Otel Havuz başında yarışın ödül töreni gerçekleştirilerek kupa almaya hak kazananlar kupalarına kavuşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bosphore Card ve Golden Tulip Otelden zengin hediyeler yarışmacıları bekliyor. Genel klasmanın dışında diğer kategorilere de sürpriz hediyelerin olacağı yarışa katılımın yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Heyecan Dorukta. Şampiyonlar Belli Olacak.

Bu yıl dördüncü kez Bosphore Card ana sponsorluğunda yapılacak olan sezonun en zorlu en kapsamlı ve en uzun klasik otomobil rallisi, 27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. 2018 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasına 3,25 katsayı verecek olan beşinci ve son yarışı konumundaki rallinin programı belli oldu. 27 Ekim Cumartesi sabahı Lefkoşa Golden Tulip Hotel önünde sunulacak sabah kahvaltısının ardından 10:00 da ilk klasik araç start alacak. Özenle hazırlanmış etapların ardından öğle arası için Gazi Mağusa’da bulunan City Mall AVM ‘de mola verecek olan ekiplerimiz, molanın ardından günün ikinci ayağı için start alarak zorlu parkurlara çıkacaklar. İlk günün finişi ise Kaplıca Hotel. Burada konaklayacak olan yarışmacılar ilk günün yorgunluğunu harika dağ ve deniz manzarası eşliğinde atacak. Eğlencenin tavan yapacağı gece yemeğinin ardından ise ikinci günün startı sabah kahvaltısının ardından olacak. 27 Ekim pazar sabahı 11.00 da 2018 yılın final etapları için yola çıkacak olan katılımcılar bir buçuk saatlik parkurun ardından, 2018 sezonumuzun ana sponsoru ROYALTON firmasının İskele yolu üzerinde bulunan oto galerisine vararak final yaparak sezonu tamamlamış olacaklar. Ekiplerimiz, Burada sunulacak öğle yemeğinin ardından ise yarışın neticeleri için 29 Ekim pazartesi gecesini beklemeye başlayacaklar

İlk Günün Neticeleri ” Canlı ” Yayınlanacak.

Heyecanın dorukta olduğu yarış öncesi, sezon şampiyonluğu ve kategori birincilikleri belli olmadığından, birçok ekipte heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk gün Birinci ve ikinci ayak neticeleri ise yine her etabın ardından sitemizde canlı yayınlanacak. İkinci günün neticeleri ise açıklanmayıp 29 Ekim pazartesi akşamı saat 20.30 da Golden Tulip Hotelde sunulacak kokteyl eşliğinde açıklanacak. Dereceye girenlere kupaları takdim edilerek yılın en zorlu yarışı ve derneğimizin 2018 Royalton Klasik Ralli Şampiyonası ait beşinci ve son rallimiz ile birlikte final yapmış olacak. Hem genel klasmanda hem de alt kategorilerde puanların yakın oluşu birçok yarışmacı iddialı durumda bulunuyor. Yarışımızın kayıtları başlamıştır. Son kayıt tarihi ise 25 Ekim perşembe günüdür. Yarışımızda konaklama yapılacağından dolayı kayıt yaptıracak olan klasikçilerimizin erken zamanda dernek telefonu olan 0533 855 77-99 ulaşmaları ve kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Yarışa katılım için dernek üyelik şartı aranmayacaktır. Katılım ücreti ise iki kişi 400 TL’dir. 0-6 yaş ücretsiz ilave her yarışmacı için ise 150 TL’dir.