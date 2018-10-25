Gardiyanoğlu’Nda Finalistler Ydü Ve Gmbçs

Voleybolda 10. Metin Gardiyanoğlu Anı Turnuvası başladı. Dün gece oynanan karşılaşmalar neticesinde YDÜ ve GMBÇS finale yükseldiler.

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 voleybol sezonu öncesi hazırlık turnuvalarının sonuncusu olan 10. Metin Gardiyanoğlu Anı Turnuvası bu akşam oynanan karşılaşmalarla başladı. Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda rakiplerini yenen GMB Çamlık Spor ve Yakın Doğu Üniversitesi takımları finale yükseldiler.

Gecenin ilk maçı Vakıflar ile GMBÇS büyük erkek takımları arasında oynandı. Karşılaşmanın ilk setini GMB Çamlık Spor 25-22 önde tamamladı. 2.seti Vakıflar 25-23 kazanarak maçta durumu eşitledi. 3.seti 25-23 ve 4.seti de 25-20 kazanan GMÇ Çamlık Spor karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Gecenin ikinci maçında YDÜ ile DAÜ takımları karşı karşıya geldiler. Setleri 25-21, 28-26 ve 25-22 alan YDÜ maçı da 3-0 kazanarak finalde GMB Çamlık Spor’un rakibi oldu. 10.Metin Gardiyanoğlu Anı Turnuvası yarın gece Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmaları ile tamamlanacak.

Final Programı şöyle:

18.30 Vakıflar-DAÜ

20.00 GMBÇS-YDÜ