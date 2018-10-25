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Gençlerde Şampiyon Kktc
Bu yıl 18.’si düzenlenen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nda yer alan beş branştan biri olan bilardo branşında Çek Cumhuriyeti, Belarus, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve KKTC olmak üzere altı ülkenin Genç Mili Takımları mücadele etti. Nefes kesen karşılaşmalara sahne olan bireysel 17 Yaş Altı Kategorisi’nde Birinciliği Çek sporcu David Mrazek elde ederken, Rusya’dan Aleksander Chernyshov İkinciliği elde etti. Yarışmada Rus sporcular Nikita Mittcev ile Egor Sokolov üçüncülüğü paylaştılar. 19 Yaş Altı Kategorisi’nde turnuva boyunca üstün bir performans sergileyen Ukrayna’dan Daniil Kaliaiev ile Milli Sporcumuz Mustafa Alnar arasında oynanan final karşılaşması 8-5 Daniil Kaliaiev lehine tamamlandı. Bu sonuçla 19 Yaş Altı Kategorisi sıralaması şu şekilde oluştu:
İki gün süren bireysel mücadelelerin ardından başlayan ve Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu EPBF’ten alınan izinle oyunlar kapsamında Avrupa Genç Takımlar Kupası olarak adlandırılan organizasyonda, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Belarus, Türkiye, Ukrayna Genç Milli Takımları ile KKTC A ve KKTC B Genç Milli Takımı mücadele etti. Mustafa Alnar’ın da yer aldığı güçlü bir kadroya sahip olan KKTC A Genç Milli Takımı zorlanmadan çıktığı finalde Ukrayna Genç Milli Takımı’na karşı mücadele etti. 8 Top ve 10 Top disiplinlerinde sırasıyla Viacheslav Skvortsov Enis Soğular karşısında 6-0 ve Mustafa Alnar da Anton Sinokop karşısında farklı skorlarla galip gelerek takımlarına birer puan kazandırdılar.
Finalin Finalinde Nefesler Tutuldu
Doğukan Çıdam şampiyonluğu getirdi
Takımsal karşılaşmanın 3. ayağını oluşturan 9 Top disiplini karşılaşması Daniil Kaliaiev ile Doğukan Çıdam arasında müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Her iki sporcunun çok az hata ile mücadele ettiği karşılaşmanın ikinci yarısı 4-4, 5-5, 6-6 eşitliklere sahne oldu. Nefeslerin tutulduğu son sette bitime 4 top kala çıkış topu bulamayacağına düşünen Kaliaiev güzel bir savunma vuruşuyla sıradaki topu göstermemeyi tercih etti. Ancak büyük baskı altında olsa da Çıdam başarılı bir ‘jump’ vuruşuyla görmediği topu atmayı başararak oyunda üstünlüğü ele aldı ve hatasız performansıyla karşılaşmayı 7-6 kazanarak Genç Milli Takımımıza Şampiyonluğu kazandırdı. Genç Millilerimiz Avrupa Genç takımlar Kupası’nda ilk kez şampiyonluk yaşadı. Son iki yıldır Rusya ekibi Kupayı evine götüren ekip olmuştu.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans