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“Benimle Oynar Mısın?” İnteraktif Pandomim Gösterisi Bugün
05 Kasım 2018 Pazartesi Saat 09:32

“Benimle Oynar Mısın?” İnteraktif Pandomim Gösterisi Bugün

SOS Çocukköyü’nde bugün, “Benimle Oynar Mısın?” adlı interaktif pandomim gösterisi sergilenecek. SOS Çocukköyü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çetin Pehlivan’ın performans sergileyeceği etkinliğin gelirinin bir kısmı

SOS Çocukköyü’nde bugün, “Benimle Oynar Mısın?” adlı interaktif pandomim gösterisi sergilenecek.

SOS Çocukköyü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çetin Pehlivan’ın performans sergileyeceği etkinliğin gelirinin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

Gösteri, “kirlenmiş, üzerinde yaşayan tüm canlıların yok olma tehlikesi yaşadığı Rüya Adası’nı kurtarmak için yola çıkan çocukların yaşadığı maceraları” konu almakta.

“Benimle Oynar Mısın ?” ayrıca, birlikte oyun yaratma teması üzerine kurulan “Fiziksel Atölye” çalışması niteliğinde.

Katılım bedelinin 10 TL olduğu etkinlik sabah saat 10:30 ve öğleden sonra saat 15:00 olmak üzere 2 defa sergilenecek.

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