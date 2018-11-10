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Mustafa Özyıldız Ödülünü Aldı
08 Kasım 2018 Perşembe Saat 16:13

Mustafa Özyıldız Ödülünü Aldı

Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün on üçüncüsünü Mustafa Özyıldız’a verdi. Ödül töreni Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde 6 Kasım 2018 Salı günü yapıldı. 1951 yılında doğa

Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün on üçüncüsünü Mustafa Özyıldız’a verdi. Ödül töreni Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde 6 Kasım 2018 Salı günü yapıldı.

1951 yılında doğan, güreşe sporcu, hakem ve antrenör olarak yıllarca hizmet veren Mustafa Özyıldız, 1977 yılında Bursa’da Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda, 1980 yılında İzmir’de İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda mindere çıkmıştı.  Yurt içinde ve Türkiye’de birçok turnuvaya katılan Mustafa Özyıldız, 1981 yılında hakemlik ve antrenörlük kurslarına katılarak diploma almıştı.

YÜCEL HATAY’DAN SİTEM

Mustafa Özyıldız’a ödülünü veren Güreşseverler Derneği Başkanı Yücel Hatay şöyle konuştu: “Ülkemiz güreşine büyük katkılarda bulunan, Lefkoşa Güreş Kulübü ve Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanlığını yapan merhum Rifat Şener’i bir kez daha rahmetle anıyoruz. Mustafa Özyıldız yıllarca güreşe hizmet vermiş çok değerli bir güreş adamı olarak bu ödüle layık görülmüştür.  Rifat Şener’i anarken güreşe hizmet verenleri de ödüllendirme çabalarımızı sürdürüyoruz. Ancak ne yazık ki bu çabamızda KKTC Güreş Federasyonu’nu yanımızda göremiyoruz. Bu federasyonun kurucu başkanı adına düzenlenen ödül törenine, görevdeki federasyon başkanı Hüseyin Kavaz hiçbir mazeret sürmeden gelmedi. Bu hareketi güreş camiasına yapılan bir saygısızlık olarak kabul ediyorum.”

 

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