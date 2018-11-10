Antrenörler Aefca Seminerine Katılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu her yıl Avrupa’nın farklı ülkelerinde düzenlenen AEFCA seminerine yönetim kurulu ile birlikte başarılı olan teknik direktörler ve antrenörleri gönderiyor.

39.AEFCA seminerine ülkemizden katılacak olan KTFAD yönetiminden iki kişi ile 2017-2018 futbol sezonunda takımlarını şampiyon yapan teknik direktörler ve Antrenörler den oluşan 4 kişilik ekibimiz yarın sabah adadan ayrılıyor.

8-11 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 39.AEFCA sempozyumuna KTFAntrenörler Derneğinden başkan vekili Turgay Kara başkanlığında, yönetim kurulu üyesi Osman Yıldızev ile birlikte geçtiğimiz sezon liglerinde takımlarını şampiyon yapan teknik direktör Sedat Devecioğlu , antrenör Emre Perçinci , katılacak.

39.AEFCA Sempozyum Antalya 2018 çok önemli spor adamlarının yer alacağı seminerde önemli bilgiler katılımcılara aktarılacak.

Teknik direktör Toygar Davulcu , sağlık nedenleri ile üç hafta takımdan uzak kaldığından dolayı takımla birlikte olma adına seminere katılamayacak.