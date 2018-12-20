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19 Aralık 2018 Çarşamba Saat 12:52

Yüzücülerimiz Başarı Peşinde

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenecek organizasyonlara, KKTC Su Sporları Federasyonu’nu Doğukan Ulaç, Cahit Bozatlı, Emre Ersoy, Paşa Sezener ve Mert Türsoy’dan oluşan sporcu kafilesi temsil edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenecek organizasyonlara, KKTC Su Sporları Federasyonu’nu Doğukan Ulaç, Cahit Bozatlı, Emre Ersoy, Paşa Sezener ve Mert Türsoy’dan oluşan sporcu kafilesi temsil edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul Beylikdüzü’nde 20-23 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası ve 24-28 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Turkcell Kulüplerarası Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında KKTC Su Sporları Federasyonu’nu Doğukan Ulaç, Cahit Bozatlı, Emre Ersoy, Paşa Sezener ve Mert Türsoy’dan oluşan sporcu kafilesi temsil edecek. Kafile bugün yarışmalara katılmak üzere Türkiye’ye gidecek.

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