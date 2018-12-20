Kadınlarda Ukü, Erkeklerde Daü Şampiyon

2018-2019 Üniversiteler Arası Bowling Turnuvası 18 Aralık 2018 Salı günü Girne King’s Bowling’de gerçekleştirildi.



Kadınlarda ve Erkeklerde 7 üniversitenin katılımı ile gerçekleşen turnuvada, üniversitelerimizin sporcuları hem kıyasıya mücadele etti hem de eğlenceli anlar yaşadı. Kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi şampiyon olurken, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ikinci, Atatürk Öğretmen Akademisi ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise turnuva şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi olurken, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ikinci, Yakın Doğu Üniversitesi ise üçüncü oldu.