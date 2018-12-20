Şenkayalar Anıldı, Gelir Tuğsan’A Verilecek

CTP Cihangir Ocak Örgütü ve CTP Lefkoşa Gençlik Örgütü, Cihangir’in yıllarca yöneticiliğini yapmış olan Ali Şenkayalar anısına bir tavla turnuvası organize etti.

CTP Cihangir Ocak Örgütü ve CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Cihangir Kulübünün temel taşlarından olan Ali Şenkayalar için anı tavla turnuvası düzenledi. Cihangir kulübünde gerçekleşen organizasyona sevenleri ve ailesi katıldı. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’de katılarak bir de konuşma yaptı. Karavezirliler yaptığı konuşmada ali Şenkayaların Cihangir’in önemli kişilerinden olduğunu ve her zaman yaşatılacağını belirtti. Ali Şenkayalar anısına gerçekleştirilen tavla turnuvasını Cihangir Başkanı Aytaç Karavezirliler kazanırken, 2. Ulaş Solakay, 3.Ahmet Tilim oldu. Turnuva sonunda ödüller yetkililer tarafından verilirken, elde edilen gelir tedavi gören Tuğsan Yazıcı’ya bağışlandı.