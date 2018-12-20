Zirvede 4’Lü Yarış

Yedi takımın mücadele verdiği ligin dördüncü haftasında Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Güzelyurt Darts Birliği rakiplerini mağlup etti.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi. Yedi takımın mücadele verdiği ligin dördüncü haftasında Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Güzelyurt Darts Birliği rakiplerini mağlup etti. Minareliköy, deplasmanda Beyarmudu Belediyesi’ni 12-4 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. LEGEND’i konuk eden Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, karşılaşmayı 10-6 kazandı ve üçte üç yaptı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 4’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi-Minareliköy: 4-12

Güzelyurt Darts Birliği-Cihangir: 9-7

Gönyeli Av.At.-LEGEND: 10-6

Vadili Darts Derneği

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 4 3 0 1 43 21 9 22

2.Gönyeli Av.At. 3 3 0 0 31 17 9 14

3.Güzelyurt Darts Birliği 4 3 0 1 37 27 9 10

4.LEGEND 4 2 0 2 33 31 6 2

5.Vadili Darts Derneği 3 1 0 2 17 31 3 -14

6.Cihangir 3 0 0 3 20 28 0 -8

7.Beyarmudu Belediyesi 3 0 0 3 11 37 0 -26