Göçmenköy, Deplasmanda Galip (58-61)

KKTC Büyük Erkekler Basketbol Ligi 2. Hafta maçında DAÜ ile MTV UP Göçmenköy maçı dün gece oynandı. Karşılaşma Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynandı ve maçı MTV UP Göçmenköy 61-58 kazanmayı başardı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan MTV UP Göçmenköy, deplasmanda ilk çeyrekte 14 sayı fark’a ulaştı ve bu çeyreği 19-5 önde tamamladı. 2. Çeyrekte de arayı açan MTV UP Göçmenköy Jonathan Frank ile etkili ve soyunma odasına 38-20 önde gitti. ikinci yarıda DAÜ’nün toparlanması ile maça heyecan ve çekişme geldi. DAÜ özellikle Akınjıde ile sayılar buldu ve 3.çeyrek MTV UP Göçmenköy’ün 46-40 üstünlüğü ile son buldu. Final periyotunda karşılıklı atılan sayılar vardı ancak daha az hata yapan MTV UP Göçmenköy oldu ve bu zorlu deplasmandan 61-58 galip ayrılmayı başardı.