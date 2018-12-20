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Göçmenköy, Deplasmanda Galip (58-61)
KKTC Büyük Erkekler Basketbol Ligi 2. Hafta maçında DAÜ ile MTV UP Göçmenköy maçı dün gece oynandı. Karşılaşma Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynandı ve maçı MTV UP Göçmenköy 61-58 kazanmayı başardı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya çok iyi başlayan MTV UP Göçmenköy, deplasmanda ilk çeyrekte 14 sayı fark’a ulaştı ve bu çeyreği 19-5 önde tamamladı. 2. Çeyrekte de arayı açan MTV UP Göçmenköy Jonathan Frank ile etkili ve soyunma odasına 38-20 önde gitti. ikinci yarıda DAÜ’nün toparlanması ile maça heyecan ve çekişme geldi. DAÜ özellikle Akınjıde ile sayılar buldu ve 3.çeyrek MTV UP Göçmenköy’ün 46-40 üstünlüğü ile son buldu. Final periyotunda karşılıklı atılan sayılar vardı ancak daha az hata yapan MTV UP Göçmenköy oldu ve bu zorlu deplasmandan 61-58 galip ayrılmayı başardı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans