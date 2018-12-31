“Yeni Yıl Konserleri” Sanatseverlerle Buluşuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası “Yeni Yıl Konserleri” ile sanatseverlerle buluşuyor.

KKTC CSO Orkestra Şefi Ali Hoca yönetiminde ve günümüzün en iyi pan flüt sanatçısı olarak nitelendirilen Marin Gheras’ın solistliğinde gerçekleşen konserler, dün akşam Lefkoşa YDÜ AKKM’de ve bu akşam da Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.Saat 20.00’de başlayan konserlere giriş ücretsiz.