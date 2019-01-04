4 Ocak 2019 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çocuklar İçin Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’Nun Tiyatro Çalışmaları Yeniden Başlıyor
02 Ocak 2019 Çarşamba Saat 15:11

Çocuklar İçin Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’Nun Tiyatro Çalışmaları Yeniden Başlıyor

Çocuklar için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun tiyatro çalışmaları yeniden başlıyor. 6-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik Asu Demircioğlu eğitmenliğinde 16 Ocak Pazartesi saat 16:30'da başlayacak olan tiyatro çalışmaları, Lefkoşa

Çocuklar için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun tiyatro çalışmaları yeniden başlıyor.

6-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik Asu Demircioğlu eğitmenliğinde 16 Ocak Pazartesi saat 16:30’da başlayacak olan tiyatro çalışmaları, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesinde gerçekleşecek.

Bugün başlayan kayıtlar 11 Ocak 2019 gününe kadar devam edecek.Daha detaylı bilgi 0392 227 87 82 numaralı telefondan ve lefkosabelediyetiyatrosu@hotmail.com adresinden alınabilir.

Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Çocuklar İçin Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’Nun Tiyatro Çalışmaları Yeniden Başlıyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Çocuklar İçin Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’Nun Tiyatro Çalışmaları Yeniden Başlıyor...
Çocuklar için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun tiyatro çalışmaları yeniden başlıyor. 6-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik Asu Demircioğlu eğitmenliğinde 16 Ocak Pazartesi saat 16:30'da başlayacak olan tiyatro çalışmaları, Lefkoşa...
Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Muhteşem Bir Konser Verdi
Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 17 Aralık 2018 tarihinde 55. Konseri olan “Gayrimüslim Besteciler Konseri”ni Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirdi. Şef İhsan Gürel önderliğinde, Hüseyin Kanatlı’nın sunumu ...
“Yeni Yıl Konserleri” Sanatseverlerle Buluşuyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) “Yeni Yıl Konserleri” ile sanatseverlerle buluşuyor. KKTC CSO Orkestra Şefi Ali Hoca yönetiminde ve günümüzün en iyi pan flüt sanatçısı olarak nitelendiri...
Lütfiye Özipek Yarın Lefkoşa’Da Konser Verecek
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla sanatçı Lütfiye Özipek yarın Lefkoşa’da konser verecek. Konser nedeniyle yarın saat 15.00’ten etkinlik tamamlana kadar Turizm Bakanlığı’nın olduğu alandan itibaren Uray Sokak trafiğ...
“Mediterra” Sergisi Bugün Açılıyor
Türkiye’den ve Kıbrıs’tan seramik sanatçılarının eserlerinin yer alacağı “Mediterra” sergisi bu akşam açılıyor. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18:30’da serginin açılışı Başbakan Tufan Erhürman tarafından gerç...
“Piraye” Girne’De Bugün Sahneleniyor
Şair Nazım Hikmet’in eşine yazdığı şiirleri konu alan “Piraye” isimli oyun bu akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyun saat 20:00’de başlayacak. .Biletler 20 TL’den satışa çıkarıldı.
“Tabtab’In Beklenmedik Serüveni” İskele’De Öğrenciler İçin Sahnelendi
So Kolektif tiyatro ekibinin hazırladığı “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” isimli oyun İskele bölgesindeki İlkokul öğrencileri ile buluştu. İskele Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu Erdoğan Kavas yazıp ve yönetti. Oyunda, t...
Fikret Demirağ Şiirlerle Anıldı
Ülkemizin yetiştirdiği ünlü şair Fikret Demirağ, ölümünün 8. yıl dönümünde bir dizi etkinlikle anılıyor. Bu çerçevede Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği öncülüğünde, Lefke Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ve diğer bazı...
İlkşen Varoğlu Atik “Sanata Evet” Ödülü Aldı
Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su ekibinde yer alan ve İlköğretim Dairesi Müdürlüğü görevini de yürüten İlkşen Varoğlu Atik, Türkiye’deki Tiyatro Gazetesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Anadolu Tiyatro Ödülleri Organizasyonu’...
Korkmazhan’In “Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı” Kitabının Yunanca Baskısı Yayımlandı...
Korkmazhan’ın “Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı” kitabının Yunanca baskısı yayımlandı Akademisyen Dr. Abdullah Korkmazhan’ın, Mart 2017’de yayımladığı “Türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı” adlı kitabının Yunanca baskısı...
“Türkülerle Daü” Etkinliği 12 Aralık’Ta Gerçekleştirilecek
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nün düzenlediği “Türkülerle DAÜ” etkinliği 12 Aralık’ta gerçekleştirilecek. DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8’incisi düzenlenen etkinli...
“Kağıttan Esintiler” Sergisi 30 Kasım’Da Açılacak
Pek çok Avrupa ülkesini gezen Kağıttan Esintiler” isimli uluslararası gezici sergi, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği ile Uluslararası Kağıt Sanatçıları Derneği’nin (IAPMA) katkılarıyla 30 Kasım’da Doğu Akdeniz Üniversitesi e...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans