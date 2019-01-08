Seminerde Sona Gelindi

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Spor Dairesi’nin katkıları ile düzenlenen sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşları ile ilgili eğitim semineri devam ediyor. Seminerin üçüncü günü bugün gerçekleştirilecek.

KTOEÖS lokalinde yer alacak sabah seansının ardından öğleden sonra pratik eğitim Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yapılacak. Oturumlarda Taiwo Ariyo ile Celal Keleş eğitmen olarak yer alacak. Seminerde bugün ve yarının programı şöyle:

BUGÜN

09.00-10.15 Sprint Koşulara Giriş

10.00-10.30 Ara

10.30-12.00 Uzun Süreli Atletizm Gelişimine İlişkin Süreçler

12.00-13.30 Öğle Yemeği

13.30-16.00 Genç Elit Sporcuların Fizyolojik Özellikleri ve Antrenman İçerikleri

YARIN

09.00-10.15 Genç ve Yıldız Kategorisindeki Sporcuların Antrenman Programlarında Kuvvet Eğitiminde Odaklanılacak Uygulamalar

10.15-10.45 Ara

10.45.12.00 Sprint Öncesi Dinamik Isınma

12.00-13.00 Sertifika Takdimi