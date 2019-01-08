Filede Yarı Finale Doğru

KKTC Voleybol büyükler liginde klasman müsabakaları bu hafta oynanacak olan 4 karşılaşma ile tamamlanacak. Klasman müsabakalarının tamamlanmasının ardından play off eşleşmeleri belli olacak.

Bayanlarda LAÜ klasmanı lider bitirmeyi garantiledi. Erkeklerde ise GMBÇS klasmanı lider bitirmeyi garantilerken 2. Sıra yı elde edecek takım bu hafta oynanacak DAÜ-YDÜ karşılaşması sonucunda belli olacak. Büyükler liginde bu hafta 4 karşılaşma oynacak.

Yıldız Kızlar lginde 9. Hafta sonunda DAÜ yenilgisiz liderliğini devam ettirirken YEBVK 2. Sıradaki yerini korudu. Ligin yeni takımı MSA 9. Hafta sonunda elde ettiği 7 galibiyetle dikkatleri üzerine çekti. Yıldız Erkeklerde DAÜ liderliğini bu hafta da devam ettirdi. DAÜ güçlü rakibi YEBVK nü deplasman da 3-1 mağlup eme başarısı gösterdi. Yıldız Kızlar liginde bu hafta 3 karşılaşma oynanacak.

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