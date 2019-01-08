Süperler Laü Ve Ydü Oldu

Masa tenisinde 2017-2018 sezonu büyükler ligini ilk dört sırada tamamlayan takımların karşılaştığı Süper Kupa 5 Ocak Cumartesi sabahı federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Takımların hırs ve isteklilikleri ile masa tenisi severlere oldukça güzel maçlar izlettirdikleri turnuvada erkeklerde mutlu sona Lefke Avrupa Üniversitesi ulaşırken kadınlarda rakibi Girne Amerikan Üniversitesini 4-3’le geçen Yakın Doğu Üniversitesi kupaya ulaştı.

Kadınlarda 2017-2018 sezondan gelen iki takım Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi kadın takımları olduğundan kendi aralarında yaptıkları maç ile şampiyon belirlendi.

Süper Kupa Erkeler Puan Durumu

# Takım O P

1 Lefke Avrupa Üniversitesi 3 6

2 Girne Amerikan Üniversitesi 3 5

3 Dumlupınar 3 4

4 Akdeniz Spor Birliği 3 3