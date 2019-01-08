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Hentbol’Da Yıldızlar Start Verdi
07 Ocak 2019 Pazartesi Saat 11:21

Hentbol’Da Yıldızlar Start Verdi

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 (Yıldızlar) Liglerinde ilk maçlar oynandı. Yaşama Sporlar Bağlan Hentbol Liglerinde ilk maçlar sonunda kızlarda UKÜ ve Şahlanspor, erkeklerde ise UKÜ ve Yükseliş takımları galip gelmeyi b

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Liglerinde ilk maçlar oynandı. Yaşama Sporlar Bağlan Hentbol Liglerinde ilk maçlar sonunda kızlarda UKÜ ve Şahlanspor, erkeklerde ise UKÜ ve Yükseliş takımları galip gelmeyi başardılar.

U17 Liglerinde sezonun ilk maçı kızlarda DİGEM-Şahlanspor takımları arasında oynandı. İlk devreyi 16-12 önde tamamlayan Şahlan kızları mücadeleden 29-23 galip ayrılmayı başardı.

Yaşama Sporlar Bağlan Hentbol U17 Erkekler Liginde ise sezonun ilk maçı Yükseliş-Serdarlı arasında idi. İlk devreyi 15-11 üstün tamamlamayı başaran Yükseliş U17 erkekleri maçı 32-21 kazanan taraf oldu.

UKÜ hentbol U17 takımları da sezona galibiyetle başladılar. Erkeklerde ilk maçta rakibi MGA karşısında üstün bir performans sergileyen UKÜ, ilk devresi 14-3 biten maçı 25-9 galibiyetle tamamladı. Kızlarda ise rakibi Esentepe Efsane Yetenek Avcıları takımının maça çıkmaması ile hükmen 10-0 galip sayılan UKÜ gol averajları ile ilk haftayı her iki ligde de lider tamamladı.

 

 

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