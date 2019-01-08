“Şahane Düğün” Bu Akşam Sahneleniyor

Girne Belediyesi’nin kış ve bahar ayları için hazırladığı kültür sanat programı Ocak ayında da devam ediyor.

KKTC Devlet Tiyatroları’nın, “Şahane Düğün” adlı oyunu bugün ve yarın saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda izleyicileriyle buluşacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, iki perdelik komedi, evleneceği günün sabahı yatakta tanımadığı biriyle uyanan damat adayının ve zincirleme şekilde işin içine karışan herkesin mücadelesini konu alıyor.

Kültür sanat etkinlikleri, 10 Ocak Perşembe günü, 20 yıl televizyon haberciliği yapan İrfan Değirmenci’nin tek kişilik gösterisi “Anne Ben Artist Oldum” ile devam edecek.