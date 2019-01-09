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Kupada Kuralar Çekildi
08 Ocak 2019 Salı Saat 19:14

Kupada Kuralar Çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu. İlk turda Göçmenköy- YAK ve Lefke- Doğancı eşleşmeleri dikkat çekti. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu. İlk turda Göçmenköy- YAK ve Lefke- Doğancı eşleşmeleri dikkat çekti.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig kulüp temsilcileri katıldı.

Kupada ilk tur maçları 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. İlk tur ve ikinci tur tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Kupada Çeyrek Final ve Yarı Final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

 

Kıbrıs Kupası’nda 1.tur eşleşmeleri şöyle;

Mağusa Türk Gücü-Maraş

Göçmenköy-Yenicami

Akova Vuda-Doğan Türk Birliği

Cihangir-Hamitköy

Ozanköy-Gönyeli

Türk Ocağı Limasol-Mesarya

Baf Ülkü Yurdu-Değirmenlik

Düzkaya-Çetinkaya

Yonpaş Dumlupınar-Merit Alsancak Yeşilova

Lefke-Doğancı

Gençlik Gücü-Çanakkale

Bostancı Bağcıl-Binatlı

Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi

Mormenekşe-L. Gençler Birliği

Yalova-Girne Halk Evi

Esentepe-Karşıyaka

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Kupada Kuralar Çekildi
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