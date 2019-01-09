Efsane Kızlarına İhraç Yolda

Esentepe Efsane Yetenek Avcıları Spor Kulübü U17 kız hentbol takımı bu sezon ikinci maçına çıkmadığı için ligden ihraç ediliyor.

Esentepe Efsane Yetenek Avcıları Spor Kulübü U17 kız hentbol takımı dün gece oynanması gereken YDÜ maçına çıkmayınca bu sezon ikinci kez bir maça çıkmadığı için yönetmelik gereği ligden ihraç ediliyor. Esentepe Efsane Yetenek Avcıları Spor Kulübü Başkanı Cemal Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada tüm hentbol branşlarını kapattığını ve Esentepe’nin artık hiçbir maça çıkmayacağını belirtmişti. Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan bu konu ile ilgili kendilerine ıslak imzalı ve mühürlü resmi bir başvurunun henüz yapılmadığını, o yüzden fikstürün normal şekilde devam ettiğini, ayrıca takımların ve maçta görevli gözlemci ve hakemlerin fikstür gereği maçın belirtildiği saatte oynanacakmış gibi salona gitmeye devam ettiklerini ifade etti. Ancak tüzük gereği bir takım ayni sezonda iki maça çıkmaması halinde ligden ihraç edileceğini, böyle bir durum karşısında da maç fikstüründe gerekli değişikliğin yapılacağını söyledi.

Esentepe U17 Kız Takımı UKÜ ve YDÜ Maçlarına Çıkmadı

Ligin ilk haftasında UKÜ maçına çıkmayan Esentepe Efsane Yetenek Avcıları Spor Kulübü U17 kız hentbol o maçta hükmen 10-0 yenik sayılmış, bu gece oynanması gereken YDÜ maçına da çıkmayan Esentepe bu maçta da hükmen 10-0 yenik sayılarak tüzük gereği ligden ihraç edilme aşamasına geldi.

Erkek U17 Erkek Takımı da Ayni Tehlike ile Karşı Karşıya

Esentepe Belediyesi Salon Sporları Kulübü U17 erkek hentbol takımı da bu gece oynanması gereken YDÜ maçına çıkmayınca hükmen 10-0 yenik sayıldılar. Önümüzdeki hafta oynanacak UKÜ maçına da çıkılmaması halinde Esentepe Belediyesi Salon Sporları Kulübü U17 erkek hentbol takımı da ligden ihraç edilme durumuyla karşı karşıya kalacak.