Aşk Ve Ölüm Şiirleri Antolojilerinin Tanıtımı Çarşamba Günü

Sanatçı ve Yazarlar Birliği , yayını olarak çıkan aşk ve ölüm şiirleri antolojilerinin tanıtımı çarşamba akşamı saat 19.00’da Lefkoşa’da Imagine Bar’da yapılıyor.

Antolojilerde şiirleri yer alan şairlerin kendi şiirlerini yorumlayacakları gecede izleyicilerin de antolojilerde yer alan şiirlerden okuyabilecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk şairlerin kaleminden çıkan ölüm ve aşk temalı şiirler iki ayrı kitapta okuyucuyla buluştu. Aşk temalı şiirleri “Aşk Şiirleri Antolojisi” adı altında SYB Başkanı Tamer Öncül, ölüm temalı şiirleri “Ölüm Şiirleri Antolojisi” adı altına SYB Yönetim kurulu üyesi Zeki Ali hazırladı.

Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin yayın serisinde yer alan Antolojilerin basım işlemleri Kültür Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleşti.