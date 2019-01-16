- Macron’dan Fransızlara Açık Mektup
- Guterres: Çözüm Perspektifleri Hala Canlı
- Gazimağusa’Nın Bazı Bölgelerinde Bugün Elektrik Yok
- Spor Yazarları Seminerde Bilgilendi
- Girne Amerikan Üniversitesi Burs Sıralama Sınavı 28 Ocak’Ta Yapılacak
- Kaü Güzel Sanatlar Fakültesi Proje Sergisi Açıldı
- Hava Nasıl Olacak?
- Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Tmt Anıtı’Nda Tören Düzenlendi
- Yunanistan’Da Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor
- Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Akm’De Anma Programı Düzenlendi
- Trump’tan Suriye Açıklaması
- Yunanistan’Da Devlet Televizyonu Protestocular Tarafından İşgal Edildi
- Sudan’Daki Gösterilerde 24 Kişi Öldü
- Afganistan’Da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı
- Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bugün Toplanacak
- Abd’Den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesine İlişkin Açıklama
- Aydın Denktaş Yoğun Bakımdan Çıkarıldı
- “Tut Elimi Projesi” Başladı..!
- Tatar, Gaziköy Ve Dilekkaya’Yı Ziyaret Etti
- Suriyeli Askeri Muhalifler Arasında Ateşkes Sağlandı
- Romanya Ab Dönem Başkanlığını Devraldı
- Sağlık Bakanı Besim Tıp-İş’İ Ziyaret Etti
- Çipras’tan Erken Seçim Sinyali
- “İki Bavul Dolusu” Adlı Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelenecek
- “Ülkede Güzel Şeyler De Oluyor”
- Abd Suriye’den Ekipman Çekmeye Başladı
- Akıncı: Müzakereler Haziran Ayından Önce Başlamaz
- Hentbolda Ktsyd Kupasına Özel İlgi
- Çekişmeli Maç Göçmen’İn
- Ab’Den Ar-Ge’Ye 318 Milyar Euro
- Çipras: Adil Ve Kalıcı Çözüm Uğraşlarına Destek Verilmeli
- Özersay, Temaslarını Sürdürüyor
- “Döneceğin Güne Kadar” Sinema Filminde Oyuncu Olmak İsteyenlerden Başvuru Kabul Ediliyor
- Özersay’Dan Washington’Da Doğalgaz Vurgusu: İzleyici Olmayız
- Okyanuslar Hızla Isınıyor
- Emel Samioğlu’na Ödül
- Spor Yazarları Seminerde Bilgilendi
- Sudan’Daki Gösterilerde 24 Kişi Öldü
- Afganistan’Da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı
- Yunanistan’Da Devlet Televizyonu Protestocular Tarafından İşgal Edildi
- Abd’Den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesine İlişkin Açıklama
- Yunanistan’Da Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor
- Guterres: Çözüm Perspektifleri Hala Canlı
- Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Akm’De Anma Programı Düzenlendi
- Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Tmt Anıtı’Nda Tören Düzenlendi
- Girne Amerikan Üniversitesi Burs Sıralama Sınavı 28 Ocak’Ta Yapılacak
- Trump’tan Suriye Açıklaması
- Macron’dan Fransızlara Açık Mektup
- Kaü Güzel Sanatlar Fakültesi Proje Sergisi Açıldı
- Gazimağusa’Nın Bazı Bölgelerinde Bugün Elektrik Yok
- Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bugün Toplanacak
- Hava Nasıl Olacak?
- “Döneceğin Güne Kadar” Sinema Filminde Oyuncu Olmak İsteyenlerden Başvuru Kabul Ediliyor
- İrfan Değirmenci “Anne Ben Artist Oldum” Oyunuyla Girne’De Sahneye Çıkıyor!
- Emel Samioğlu’na Ödül
- “İki Bavul Dolusu” Adlı Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelenecek
Spor Yazarları Seminerde Bilgilendi
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl Raif Özgüren’in adına yapılan Sporun Vizyonu Eğitim Semineri, Kaya Artemis Otel’de gerçekleştirildi. KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen Raif Özgüren Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’nde “Medya ve Spor Hukuku”, “Medyada Okunabilirlik, İzlenebilirlik” ve “Televizyonda Program Yönetimi ve Medyada Algı Oluşturma” konu başlıkları seminerde ele alındı.
KTSYD Başkanı Çelen Oben
Seminer Raif Özgüren ve merhum spor yazarları anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Seminerin açılış konuşmasını ise KTSYD Başkanı Çelen Oben yaptı. Raif Özgüren’ın kısa bir süre önce bizleri üzerek aramızdan ayrıldığını belirten Oben, semineri onun adına gerçekleştirmeyi uygun gördüklerini belirtti. Spor yazarları mesleğine katkı koyabileceğini düşündükleri üç konu başlığını gündeme aldıklarını ve değerli konukların seminerde konuşmacı olarak yer alacağını belirten Oben, seminerin hayırlı olmasını diledi.
Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren’in konuşması
Seminere ismi verilen Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren yaptığı konuşmada, Raif Özgüren’in mesleğine aşık bir insan olduğunu belirtti. Babasının kalp hastalığına yakalandığında hastanede bile işini yürütebilme çabasında olduğunu belirten Özgüren, babasının rahatsızlığı süresince her türlü desteği veren Çelen Oben ve diğer arkadaşlarına teşekkür etti.
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’in mesajı
Seminere katılamayan Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ise bir mesaj göndererek şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizdeki ekonomik tedbirler nedeni ile biz TSYD olarak Antalya’da bu sene maalesef seminer gerçekleştiremedik. KTSYD’nin bizden bir adım önde giderek toplantı düzenlemesinde son derece mutlu olduk. İşlerimin yoğunluğu nedeni ile bu güzel toplantıda aranızda yokum ancak yüreğimizin bir çarptığını biliyorum.”
Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu
Seminere katılım gösteren Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu seminere katkı koyan herkese teşekkür etti. Değirmencioğlu, Raif Özgüren’e atıfta bulunarak “Bu gibi değerlerimize hayattayken sahip çıkmak önemli. Sporun vizyonu eğitim seminerinin ülke sporuna katkı sağlayacağından eminim” ifadelerini kullandı.
Medya ve Spor Hukuku
Seminerin ilk oturumunda “Medya ve Spor Hukuku” konu başlığı ele alındı. Tahir Topaloğlu’nun oturum başkanı olarak yer aldığı oturumda Avukat Özlem Bendaşan, Avukat İbrahim Mısırlıoğlu ve Avukat Fırat Merttürk konuşmacı olarak yer aldı. Medyanın hukuksal boyutunu ele alan konuşmacılar, üyelerin mesleğe yönelik sorduğu soruları yanıtladı. Oturumun ardından konuşmacılara teşekkür plaketlerini KTSYD eski başkanlarından Raif Örtunç, Songuç Kürşad ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu takdim etti.
Medyada Okunabilirlik/İzlenebilirlik
Seminerin ikinci oturumunda “Medyada Okunabilirlik/İzlenebilirlik” konusu irdelendi Bu oturumda Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Müdürü Cenk Mutluyakalı, Haber Kıbrıs Web TV Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ve Diyalog TV Haber Müdürü Aytuğ Türkkan konuşmacı olarak yer aldı. Şükrü Burağan’ın başkanlığını yaptığı oturumda ilk sözü alan Cenk Mutluyakalı, spor yazarlığının profesyonelleşme sorunu yaşadığını, spor yazarlarının da çok fazla bu konuyu içselleştirmediğini belirtti. “Merakınızın üzerine gideceksiniz ve insanların merakını gidereceksiniz” diyen Mutluyakalı,“Sadece maçı anlatmayacaksınız, o yazıda edebiyat, felsefe de olacak” dedi.
Hüseyin Ekmekçi konuşmasında “Bizim esas görevimiz haberi hızlı aktarmakla beraber doğru haberi de aktarmaktır. Sosyal medya ciddi anlamda bilgi kirliliğine neden olmaktadır, spor basını da bunun içindedir. Haber atlata atlata, doğru haber yaparak, hızlı ve doğru bilgi vererek aslında mesleği çok daha farklı noktaya taşıyabiliriz” dedi.
Aytuğ Türkkan ise “Birçok yazılan yazılar, haberler hele son dönemde okuma kültürü bitmiş gibidir. Bence en büyük sorunda bu” dedi. “Spor medyasının güzel bir avantajı, futbol dışında manşetleri görebiliyoruz” diyen Türkkan,“İyi olduğumuz noktalar var, insanların ilgisini çekecek haberleri üretebilmek de üçüncü bir gözü geliştirmekle alakalı” ifadelerini kullandı. Oturumun ardından konuşmacılara teşekkür plaketlerini KTSYD eski başkanlarından Ogün Genç Kaçmaz, Bülent Kılıçoğlu ve Mustafa Özsoy takdim etti.
Televizyonda Program Yönetimi ve Medyada Algı Oluşturma
Seminerin son oturumunda “Televizyonda Program Yönetimi ve Medyada Algı Oluşturma” konusu ele alındı. Bu oturumda Türkiye’den Sports TV yorumcusu Ahmet Çakır ve Radyospor – Ajansspor’dan Atilla Türker konuşmacı olarak yer aldı. Hamit Sakallı’nın başkanlığını yaptığı oturumda Ahmet Çakır algı oluşturma konusu ile ilgili görüşlerini aktardı. Çakır ve Türker Türk spor basınından yanlış algı oluşumlarıörnekleri vererek televizyonda oluşturulan algıların hayatları düzgün bir yola sokacak algılar olmadığını vurguladılar. Konuşmacılara seminere koydukları katkılardan dolayı Ahmet Çakır’a teşekkür plaketleri KTSYD Asbaşkanı Burhan Gürkan, Atilla Türker’e KTSYD Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy takdim etti.
- Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Tmt Anıtı’Nda Tören Düzenlendi
- Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Akm’De Anma Programı Düzenlendi
- Guterres: Çözüm Perspektifleri Hala Canlı
- Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
- Vicdani Ret İnisiyatifi Bugün Meclis Önünde Toplanıyor
- Basın-Sen Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak
- Özersay Newyork’ta
- Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
- » Kupada Kuralar Çekildi
- » Tc Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Yeni İsimler
- » Kuralar Çekiliyor
- » Afganistan’Da 12 Kişi Kaçırıldı
- » İskele’Deki Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
- » Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay New York’ta
- » Vicdani Ret Yasa Tasarısı Bugün Meclis’Te
- » Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi
- » Filede Yarı Finale Doğru
- » Brexit Oylaması İçin Yeni Tarih Belli Oldu
- » Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi, Hurda Satışı Yapacak
- » Sarıkamış Harekatı 104’Üncü Yılında
- » Trump: Uss Cole Saldırısının Lideri Öldürüldü
- » Katar Ve Ürdün İsrail’in Kudüs’teki İhlallerini Kınadı
- » Malezya Yeni Kralını Bekliyor
- » Lbo Çocuk Korosu, Bu Akşam “Yeni Yıl Konseri” Verecek
- » Hentbolda Ktsyd Kupasına Özel İlgi
- » Sağlık Bakanlığı Hpv Aşısı Hakkında Bilgi Verdi
- » Hentbol’Da Yıldızlar Start Verdi
- » “Meditarran” Sergisi Kaü’De Açıldı
- » “Mediterra” Atölye Çalışması Sergisi Bugün Açılacak
- » Süperler Laü Ve Ydü Oldu
- » Güngördü’Den, Tol’A Destek
- » Bkp Genel Başkanı İzcan’A By-Pass Yapıldı
- » İran Banknotlardan 4 Sıfır Atmaya Hazırlanıyor
- » “Rafadan Tayfa” Bugün Güzelyurt’Ta!
- » “Şahane Düğün” Bu Akşam Sahneleniyor
- » Seminerde Sona Gelindi
- » Guterres: Çözüm Perspektifleri Hala Canlı
- » Macron’dan Fransızlara Açık Mektup
- » İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı
- » Efsane Kızlarına İhraç Yolda
- » Marmara Denizi’Nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
- » Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
- » Aşk Ve Ölüm Şiirleri Antolojilerinin Tanıtımı Çarşamba Günü
- » Çekişmeli Maç Göçmen’İn
- » Macron’dan Fransızlara Açık Mektup
- » Guterres: Çözüm Perspektifleri Hala Canlı
- » Gazimağusa’Nın Bazı Bölgelerinde Bugün Elektrik Yok
- » Spor Yazarları Seminerde Bilgilendi
- » Girne Amerikan Üniversitesi Burs Sıralama Sınavı 28 Ocak’Ta Yapılacak
- » Kaü Güzel Sanatlar Fakültesi Proje Sergisi Açıldı
- » Hava Nasıl Olacak?
- » Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Tmt Anıtı’Nda Tören Düzenlendi
- » Yunanistan’Da Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor
- » Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Akm’De Anma Programı Düzenlendi
- » Trump’tan Suriye Açıklaması
- » Yunanistan’Da Devlet Televizyonu Protestocular Tarafından İşgal Edildi
- » Sudan’Daki Gösterilerde 24 Kişi Öldü
- » Afganistan’Da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bugün Toplanacak
- » Abd’Den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesine İlişkin Açıklama
- » Aydın Denktaş Yoğun Bakımdan Çıkarıldı
- » “Tut Elimi Projesi” Başladı..!
- » Tatar, Gaziköy Ve Dilekkaya’Yı Ziyaret Etti
- » Suriyeli Askeri Muhalifler Arasında Ateşkes Sağlandı
- » Romanya Ab Dönem Başkanlığını Devraldı
- » Sağlık Bakanı Besim Tıp-İş’İ Ziyaret Etti
- » Çipras’tan Erken Seçim Sinyali
- » “İki Bavul Dolusu” Adlı Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelenecek
- » “Ülkede Güzel Şeyler De Oluyor”
- » Abd Suriye’den Ekipman Çekmeye Başladı
- » Akıncı: Müzakereler Haziran Ayından Önce Başlamaz
- » Hentbolda Ktsyd Kupasına Özel İlgi
- » Çekişmeli Maç Göçmen’İn
- » Ab’Den Ar-Ge’Ye 318 Milyar Euro
- » Çipras: Adil Ve Kalıcı Çözüm Uğraşlarına Destek Verilmeli
- » Özersay, Temaslarını Sürdürüyor
- » “Döneceğin Güne Kadar” Sinema Filminde Oyuncu Olmak İsteyenlerden Başvuru Kabul Ediliyor
- » Özersay’Dan Washington’Da Doğalgaz Vurgusu: İzleyici Olmayız
- » Okyanuslar Hızla Isınıyor
- » Emel Samioğlu’na Ödül
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans