5.tur Kuydul Anısına Yapıldı

Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası beşinci turu Dt. Kuydul Turan anısına yapıldı.

Güçlü rakibi Özyalçın İnşaat Satranç Takımı karşısında haftanın en farklı galibiyetini alan BSW Holding Satranç Takımı hem haftanın takımı unvanını aldı. Hem turnuva başladığından bu yana en çok haftanın takımı olma başarısını gösteren, hem de sıralamadaki liderliğini pekiştiren takım oldu.

Liderin takipçileri olan Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı ile Kuydul Turan Satranç Takımları haftayı galip bitiren avantajlı takımlar oldu. Schindler Satranç Takımı’nın Girne Deniz Plaza gibi güçlü bir Satranç Takımını yenmesi haftanın sürprizi oldu. Beraberlikle yetinen Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı, Pia Bella Otel Satranç Takımı, Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımları konumlarını koruyarak turnuvadaki iddialarını devam ettiren takımlar oldu. Haftayı yenik kapatan Girne Deniz Plaza Satranç Takımı, Magic Touch Satranç Takımı, Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı ve Özyalçın İnşaat Satranç Takımlarında umutlar haftaya kaldı.