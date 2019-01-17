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Baca, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
16 Ocak 2019 Çarşamba Saat 13:38

Baca, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere adamızda bulunan Londra Yeni Boğaziçi Spor Kulübü yetkilileri Spor Dairesi’ni ziyaret etti. KKTC’de bulunmaktan son derece memnun olduklarını ve ülkemiz ile ilişkilerini her daim sürdürdüklerini söyleye

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere adamızda bulunan Londra Yeni Boğaziçi Spor Kulübü yetkilileri Spor Dairesi’ni ziyaret etti.

KKTC’de bulunmaktan son derece memnun olduklarını ve ülkemiz ile ilişkilerini her daim sürdürdüklerini söyleyen Londra Yeni Boğaziçi Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na da kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan ötürü teşekkür etti. Ziyarette Londra Yeni Boğaziçi Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na plaket takdim etti.

 

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