“Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması” İzleyici İle Buluşuyor

İstanbul, 14 Ocak 19 : Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim’in bütün filmleri, Bilim ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği “Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması” programında izleyiciyle buluşacak.

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türk Sineması Araştırmaları’nın ev sahipliğinde 19-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde Derviş Zaim filmlerinin gösterimleri sonrası değerlendirme toplantıları yapılacak.

Türk sinemasını yeni kuşaklara aktarmak ve mevcut filmlere ulaşmayı kolaylaştırmak için faaliyet gösteren TSA, “Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması” programıyla usta yönetmenin sinemasını derinlemesine ele alacak.

Zaim’in filmografisinin tamamını ve bu filmler üzerine üretilen fikirleri bir arada sunabilmeyi amaçlayan on filmlik retrospektifle izleyici karşısına çıkacak program kapsamında, yönetmenin çekmiş olduğu filmlerin tamamı izlenebilecek.

“Derviş Zaim Sinemasına Tersten Bakmak” başlıklı özel etkinlikte alanında uzman akademisyen, yazar ve sinemacılar bir araya gelecek.

Zaim sinemasının temaları, filmlerinde öne çıkan temsiller, biçimsel arayışları gibi pek çok unsurun tartışılacağı oturumları Tuba Deniz ile Barış Saydam yönetecek.

Gösterimlerden önce sinema yazarı, akademisyen ve sette görev alan profesyoneller filmlerle ilgili kısa sunumlar gerçekleştirecek.

“Seyirciler Tartışıyor! Derviş Zaim Sinemasında Gelenek ve Hafıza” başlıklı etkinlik ise yönetmen Murat Pay’ın moderatörlüğünde yapılacak.

Katılımcıların Derviş Zaim sinemasını konuşmak üzere söz alabileceği etkinlik 25 Ocak’ta takip edilebilecek.

Bilim ve Sanat Vakfı’nda Hasanali Yıldırım koordinatörlüğünde yapılmakta olan Film Bahane atölyesi özel programında 26 Ocak’ta “Cenneti Beklerken” filmi sahne sahne analiz edilecek.

Programın son etkinliği “Ustalık Sınıfı” ise Derviş Zaim’in katılımı ve sinema yazarı Barış Saydam’ın yönetiminde gerçekleştirilecek.

Derviş Zaim, bu etkinlikte filmlerinden seçilen sahnelerden yola çıkarak kendi sinemasıyla ilgili bir konuşma yapacak.

Etkinliklerde 33. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan 1996 yılı yapımı “Tabutta Rövaşata”, 37. Antalya Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülüyle dönen 2000 yapımı “Filler ve Çimen”, Kıbrıs üzerine çekilen 2002 yapımı belgesel “Paralel Yolculuklar” ve 60. Venedik Film Festivali’nde UNESCO ödülü alan 2003 yapımı “Çamur” filmi izleyiciyle buluşacak.

Programda ayrıca 14. Adana Film Festivali’nde Jüri Özel ödülünün sahibi olan 2006 yapımı “Cenneti Beklerken”, 27. İstanbul Film Festivali’nde yönetmene En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran 2008 yapımı “Nokta”, 22. Ankara Film Festivali’nde En İyi Film seçilen 2011 yapımı “Gölgeler ve Suretler”, 32.

İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel ödülüne layık görülen 2012 yapımı “Devir”, 21. Adana Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülü alan 2014 yapımı “Balık” ile yönetmenin son filmi 2015 yapımı “Rüya” da gösterilecek.

Bütün filmlerinin kopyalarını Derviş Zaim ile imzalanan özel bir protokolle teslim alan TSA, bu filmleri yıl boyunca planlanan çeşitli etkinliklerde seyircisine ulaştıracak.

