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Mete Adanır Anılacak
21 Ocak 2019 Pazartesi Saat 10:57

Mete Adanır Anılacak

Kıbrıslı Türklerin futboldaki gurur kaynağı, Türkiye liglerindeki temsilcisi Mete Adanır, aramızdan ayrılışının 30. Yılında, bugün saat 10.30’da Lefkoşa’daki kabri başında anılıyor. 1981-85 yılları arasında İzmir’in Altay t

Kıbrıslı Türklerin futboldaki gurur kaynağı, Türkiye liglerindeki temsilcisi Mete Adanır, aramızdan ayrılışının 30. Yılında, bugün saat 10.30’da Lefkoşa’daki kabri başında anılıyor.

1981-85 yılları arasında İzmir’in Altay takımında, 1985-87 arasında Konyaspor’da ve 1987-89 yılları arasında Samsunspor’da top koşturan Mete Adanır, Konyaspor’da oynadığı dönemlerde ise A-Grubunda gol kıralı olmuştu.

Adanır, takım arkadaşlarıyla birlikte Malatya deplasmanına giderken, Samsun’un Havza yakınlarında otobüslerinin bir kamyonla çarpışması neticesinde 20 Ocak 1989 tarihinde 27 yaşında yaşamını yitirmişti.

 

 

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Mete Adanır Anılacak Haberi

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Mete Adanır Anılacak
Kıbrıslı Türklerin futboldaki gurur kaynağı, Türkiye liglerindeki temsilcisi Mete Adanır, aramızdan ayrılışının 30. Yılında, bugün saat 10.30’da Lefkoşa’daki kabri başında anılıyor. 1981-85 yılları arasında İzmir’in Altay t...
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