İlk Ayakta Bulutoğluları Şampiyon

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun POLARİS ana sponsorluğunda düzenlemiş olduğu 2018-19 Kış Kupası Sprint Şampiyonası birinci yarışı; POLARİS Lefkoşa Ralli Sprint, 18 aracın katılımı ve 16 aracın finiş görmesiyle tamamlandı. Çekişmeli geçen Kış Kupası yarışını genel klasmanda Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi kazandı. İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül ikinci; Edim Macila-Eser Harper de yarışı üçüncü gelerek tamamladı.

Toplam 3 ayaktan oluşacak olan POLARİS Kış Kupası Ralli Sprint Şampiyonası’nın ilk ayağı LEFKOŞA RALLI SPRINT saat 11.00’de start alarak başladı. Lefkoşa-Hamitköy’ün hafif serin ve soğuk, kısmen güneşli havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu 2018-2019 Kış Kupası Sprint Şampiyonası ilk ayağı; Deneme geçişi, İlk Geçiş ve İkinci Geçiş olmak üzere 3 kere geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen Kış Kupası yarışını genel klasmanda Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi kazandı. İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül ikinci; Edim Macila-Eser Harper de yarışı üçüncü gelerek tamamladı.

POLARİS’in katkılarıyla Hamitköy’de gerçekleşen 2018-2019 Kış Kupası ilk yarışında yarışı; Sınıf 1’de Vural Vurur-Turgut Albayrak birinci, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikinci ve Mehmetali Yavaşoğlu-İnsel Üstünel ikilisi üçüncü tamamladı.

Sınıf 2’de Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener, Sınıf 4’de birinci İbrahim Yolcu Argün, Sınıf T1’de Ozan Birşen-Serkan Bolkaner birinci tamamladı.

Sınıf N’de birinci İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül, ikinci Cahit Yetkili-Harun Çakır, üçüncü ise Fikri Macila-Cemal Arsal ikilisi oldu.

Sınıf R’de ise, Edim Macila-Eser Harper birinci, İrfan Göçen-Mehmet Çağla ikinci ve Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili üçüncü tamamladı.

Gençler’de Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili birinci, Hüseyin Yarkıner-Arda Öksüzoğlu ikinci oldu. Yarışın Kahramanları ise Iraz Tuğberk ve Hüseyin Yarkıner oldu.