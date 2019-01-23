Mete, Kabri Başında Anıldı

Türkiye’nin en üst liginde 1980’li yıllarda futbol oynayan ve 1989 yılında maça giderken elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mete Adanır, vefatının 30’uncu yıl dönümünde Lefkoşa’daki kabri başında törenle anıldı.

Anma Törenine, Mete’nin forma giydiği Samsunspor’dan temsilciler yanı sıra Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü yanı sıra ülke siyaset ve spor camiasından temsilciler de katıldı.

Törende Mete Adanır’ın yakın arkadaşı Ertan Birinci, Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskopulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda Mete Adanır hakkında bilgiler aktarılırken Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Mete Adanır anısına bir seminer yapılmasını ve bunun tüm giderlerinin Girne Belediyesi tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır ise bu önerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve çalışmalara başlayıp bu yıl içinde bunu hayata geçirmek istediklerini vurguladı.