Conıfa Avrupa Kupası 2019’Da Kktc Yok

CONIFA Avrupa Kupası 2019’un kuraları dün çekildi. 12 takımın mücadele edeceği kupada KKTC bu yıl yer almıyor.

CONIFA Avrupa Kupası 2019’un kuraları dün Krakow’da çekildi. 12 takımın mücadele edeceği kupada KKTC bu yıl yer almıyor.

Avrupa genelinde 30 milyon kişiyi temsil eden on iki takım, Haziran ayında Artsakh’da gerçekleşecek olan üçüncü CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Turnuvanın Ermenistan’da olacak olmasından dolayı KTFF turnuvaya katılmama kararı aldığı öğrenildi.

CONIFA Avrupa Kupası 2019 Gruplar şöyle oluştu:

Birinci Grup

Artsakh

Sapmi

Luhansk

İkinci Grup

Abhazya

Nice İlçesi

Çam

Üçüncü Grup

Padania

Donetsk

Sardunya

Dördüncü Grup

Szekely Land

Batı Ermenistan

Güney Osetya