Akyerli İçin Oynayacaklar

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mehmet Akyerli futbol turnuvası yarın yapılıyor.

Ülkemize Eğitim ve Spor alanında büyük katkılar sağlayan eğitimci Mehmet Akyerli futbol turnuvası yarın Yusuf Kaptan sahasında yapılacak. U 11 mimikler kategorisinde düzenlenecek futbol turnuvasında saat 10.30 da Yenicami- Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği- Dumlupınar karşı karşıya gelecek. Saat 11.30’da üçüncülük maçı 12.30’da ise final maçı oynanacak. Final maçı sonrası düzenlenecek ödül töreninde katılan takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verilecek.