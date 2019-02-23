Denktaş Kupası Yakın Doğu Üniversitesi’nin

Dün akşam basketbolda Federasyon kupası şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi bu akşam da Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Rauf Raif Denktaş voleybol Erkekler kupasının şampiyonu oldu

YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Gazimağusa Belediyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. İlk sette daha üstün bir oyun sergileyen Çamlıkspor seti 25-15 önde tamamladı. İkinci ve üçüncü sette başa baş bir çekişme yaşandı. İkinci seti 25-20 üçüncü seti ise 25-21 alan Yakın Doğu Üniversitesi kazandı ve setlerde durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette Çamlıkspor 25-21 üstünlük sağlayınca setlerde de 2-2 eşitlik sağlandı. Son sette Yakın Doğu Üniversitesi Çamlıkspor karşısında seti 15-12 önde tamamlayınca setlerde de durumu 3-2 yaptı ve Rauf Raif Denktaş Kupası’nın sahibi oldu. Karşılaşma sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi ve ikinci Çamlıkspor’a kupa ve madalyaları Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl tarafından takdim edildi.